Voormalig burgemeester Marc Grootjans (58) wordt na cd&v-debacle lijstduwer bij N-VA

De vaudeville tijdens de voorbije legislatuur in Machelen is intussen genoegzaam bekend. Marc Grootjans was de eerste twee jaar burgemeester voor cd&v in een coalitie met Open VLD en N-VA. Daarna volgde een weinig fraai schouwspel. Er ontspon zich een zware discussie bij de christendemocraten tussen Grootjans en schepen Karina Rombauts over wie de sjerp de volgende vier jaar zou dragen. Het bleek de voorbode van een splinterbom onder de coalitie én cd&v. N-VA was het beu en in het voorjaar van 2021 bleek Machelen onbestuurbaar. De partij maakte vervolgens een nieuwe coalitie met Samen Vooruit en de rest is geschiedenis. De cd&v-fractie viel daarna helemaal uit elkaar. Vijf gemeenteraadsleden, onder wie Grootjans gingen als onafhankelijke zetelen in de oppositie.

Intussen is het stof gaan liggen en staan de volgende verkiezingen voor de deur. Marc Grootjans maakt daarbij de opmerkelijke overstap naar N-VA. "Ik zit al 24 jaar in de gemeentepolitiek, dus ik was eigenlijk van plan te stoppen. Maar op het einde van zijn lijstvorming vroeg Steve Claeys (lijsttrekker N-VA, red.) mij of ik hem wou helpen”, legt hij uit. “En waarom ook niet? We hebben goed samengewerkt die eerste twee jaar. We waren een goed duo. Ik wil mij nog eens engageren voor een positief project. Mijn eerste doel is om Steve en N-VA te helpen om een goede score te behalen en zoveel mogelijk mensen te bereiken. Wat er dan uitkomt, zien we wel op het moment zelf."

Grootjans is resoluut over een eventuele terugkeer naar CD&V. "Die is nooit aan de orde geweest. Geen enkele andere partij heeft mij ook iets gevraagd. Er is ooit een idee geweest, eind vorig jaar, om met een aantal neutrale mensen een lijst te vormen maar dat is niet van de grond gekomen. Ik heb door mijn drukke privébezigheden ook geen tijd om daar een leidersrol in te vervullen.”

Over zijn eigen ambities blijft hij discreet. “Ik denk dat N-VA een goede lijst heeft samengesteld met een aantal nieuwe veelbelovende elementen. Ik hoop die mensen te kunnen lanceren om voor de gemeente iets te doen. Als ik daar wat kan bij helpen door wat stemmen te halen die ze anders niet zouden halen, dan is dat mijn enige ambitie."

"We hebben maandag onze ledenvergadering gehad”, bevestigt N-VA lijsttrekker Steve Claeys. “De lijst is goedgekeurd. Het klopt dat er twee nieuwkomers zijn. Onze lijstduwer Marc Grootjans dus en op plek gemeenteraadslid Jocelyne Vangindertaelen, die ook van CD&V komt. Op plaats twee staat huidig schepen Magda Geeroms en op plek drie Peter Roose, die ook schepen is geweest. Verder hebben we nog onze gemeenteraadsvoorzitter en partijvoorzitter Stef Panneels op de voorlaatste plaats.”

Claeys benadrukt de diversiteit van de lijst. “We hebben een jonge gast van 20 jaar van de Chiro van Diegem die erbij is gekomen en een dame met een beperking uit Diegem die ook heel enthousiast is. Dus ja, we hebben een beetje van alles. Het ziet er wel goed uit denk ik."