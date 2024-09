Voormalig schepen Veerle Leroy trekt lijst WijZijnBeersel: “We willen mee besturen”

Veerle Leroy was van 2012 tot 2018 in Beersel Schepen voor Groen. De vorige legislatuur koos ze bewust voor de politieke luwte om het verlies van haar zoon te verwerken, maar nu treedt ze terug op het voorplan. “WijzijnBeersel wil weer mee besturen” zegt Veerle Leroy. “De mensen vragen om een ambitieus beleid in Beersel. En wij zullen ervoor zorgen dat al onze inwoners zich hier thuis voelen en dat iedereen trots kan zijn op onze gemeente.”

WijZijnBeersel schuift een aangename leefomgeving naar voor als speerpunt, net als een bruisende dorpsgemeenschap en een bloeiende lokale economie centraal. Daarnaast wil de beweging ook dat er een bijzondere aandacht besteed wordt aan kinderopvang, betaalbaar wonen en verbondenheid in diversiteit.