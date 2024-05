Vooruit voert campagne in Dreef Ternat: "Entertainment op VRT niet afpakken van Vlaming"

Dat Vooruit campagne voert in de Dreef in Ternat is niet toevallig. Want volgens Vlaams Belang moet de VRT stoppen met het uitzenden van entertainmentprogramma's zoals Thuis en zich focussen op nieuws en duiding.

Dat schiet bij Vooruit in het verkeerde keelgat. “Ik ben daar zeer kwaad over. Ik begrijp echt totaal niet waarom Vlaams Belang dit voorstelt. Of eigenlijk begrijp ik het wel: Vlaams Belang wil niet dat de VRT een sterke onafhankelijke publieke omroep is en ziet de openbare omroep het liefst verdwijnen,” aldus Vlaamse parlementslid Katia Segers, die in juni op de derde plaats voor het Vlaams parlement staat.

“Het zijn net programma’s zoals Thuis, Dagelijkse Kost en FC De Kampioenen die ervoor zorgen dat mensen ook kijken naar nieuws en duiding. Ze zijn een deel van onze cultuur en ons erfgoed. We gaat ze de Vlaming echt niet afpakken.”