Wemmelse schepenen Monique Van der Straeten (75) en Vincent Jonckheere (65) zijn geen kandidaat meer

“Ik zetel al 42 jaar in de gemeenteraad”, zegt Monique Van der Straeten. In 2018 geraakte ze met 766 voorkeurstemmen opnieuw rechtstreeks verkozen als schepen in de faciliteitengemeente. “Ik zal dit jaar 20 jaar als schepen gezeteld hebben. Ik was graag schepen en volgde ook graag de bevoegdheden nauw op die in het verlengde van mijn job als onderwijsinspecteur lagen. Dat gaat dan over alles wat met kinderen te maken heeft: onderwijs, kinderopvang, enzovoort." Maar nu kiest Van der Straeten voor haar familie en wil ze meer tijd hebben voor haar (klein-)kinderen. Ook is ze nog actief bij VVVuur Wemmel, een vereniging die mensen samenbrengt voor allerlei activiteiten.

Naast Monique Van der Straeten is ook Vincent Jonckheere geen kandidaat meer. “Ik ben twaalf jaar schepen en ben blij met wat we realiseerden”, zegt Jonckheere. “Om te beginnen mag ik zeggen dat we er als groep voor gezorgd hebben dat Wemmel er weer staat. We zijn in alle regionale en hogere overlegorganen een erkende partner. Dat was vroeger wel anders.”