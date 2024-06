Wie zijn mathematisch de verkozenen uit onze regio?

Vlaams parlement

N-VA: 5 zetels

Huidig Vlaams minister Ben Weyts (Beersel), Nadia Sminate (Londerzeel), Katrien Houtmeyers (Leuven), Ine Tombeur (Tienen), Arnout Coel (Lubbeek).

Burgemeester van Zemst Veerle Geerinckx die op plaats 6 stond, moet haar huidig zitje in het Vlaams parlement dus opgeven.

Vlaams Belang: 4 zetels

Klaas Slootmans (Beersel), Suzy Wouters (Scherpenheuvel-Zichem), Jan Laeremans (Grimbergen), Frédéric Erens (Keerbergen).

Jan Laeremans springt qua voorkeursstemmen vanop plaats 4 over Frédéric Erens. Die laatste kwam voor het eerst op in Vlaams-Brabant. Bij de vorige verkiezingen woonde hij nog in Brussel.

Cd&v: 3 zetels

Peter Van Rompuy (Beersel), Katrien Partyka (Tienen), Kris Poelaert (Herne).

Open VLD: 3 zetels

Gwendolyn Rutten (Aarschot), Eva De Bleeker (Hoeilaart), Maurits Vande Reyde (Diest).

In aanloop naar de verkiezingen herhaalde Eva De Bleeker dat haar derde plaats op de Vlaamse Open VLD-lijst een strijdplaats was, maar in het aantal voorkeursstemmen sprong ze over Maurits Vande Reyde.

Vooruit: 3 zetels

Bieke Verlinden (Leuven), Hans Bonte (Vilvoorde), Katia Segers (Liedekerke).

Groen: 2 zetels

Eva Platteau (Leuven), Aimen Horch (Vilvoorde).

Nieuwkomer en lijsttrekker Aimen Horch uit Vilvoorde is verkozen, maar moet Eva Platteau laten voorgaan met een pak meer voorkeursstemmen.

PVDA: 1 zetel

Line De Witte (Leuven)

Federaal parlement

N-VA: 4 zetels

Theo Francken (Lubbeek), Kristien Van Vaerenbergh (Lennik), Darya Safai (Wemmel), Eva Demesmaeker (Halle)

Daarmee valt Jeroen Tiebout uit Sint-Pieters-Leeuw uit de boot. Deze legislatuur kwam hij in het Vlaams parlementslid terecht voor N-VA, ter opvolging van Piet De Bruyn, maar op federaal niveau geraakte hij niet verkozen.

Vlaams Belang: 3 zetels

Britt Huybrechts (Leuven), Kurt Moons (Beersel), Katleen Bury (Dilbeek)

Open VLD: 2 zetels

Irina De Knop (Lennik), Kjell Vander Elst (Bertem)

Cd&v: 2 zetels

Sammy Mahdi (Vilvoorde), Els Van Hoof (Leuven)

Vooruit: 2 zetels

Frank Vandenbroucke (Tervuren), Fatima Lamarti (Vilvoorde)

Groen: 1 zetel

Dieter Vanbesien (Leuven)

PVDA: 1 zetel

Kemal Bilmez (Dilbeek)

Europees parlement

Assita Kanko (Vilvoorde)