Witte rook bij Vlaamse onderhandelaars: “We hebben een regeerakkoord”

111 dagen na de verkiezingen van 9 juni is er een nieuw Vlaams regeerakkoord. “De onderhandelingen waren soms moeilijk. We zijn steeds constructief geweest, maar hielden altijd vast aan onze principes om het leven van élke Vlaming beter te maken. Soms moet je door ruw water, om een haven te bereiken die het aanleggen waard is. Vandaag hebben we die haven bereikt”, zegt CD&V-voorzitter Sammy Mahdi over de onderhandelingen. “We kunnen blij zijn met het akkoord. We zorgen voor respect voor élke Vlaming, waar je ook woont, wat je beroep ook is.”

Details van het regeerakkoord nog niet, al lekten links en rechts wel al zaken uit. Zo worden de provinciebesturen niet afgeschaft, komt er geen strenger hoofddoekenverbod, wordt er fors geïnvesteerd in zorg en welzijn, krijgt wie werkt voorrang bij een sociale woning, komt er een sanctie voor ouders die geen Nederlands willen leren en wordt de uittredingsvergoeding van Vlaamse parlementsleden wordt gehalveerd. “We doen wat de Vlaming van ons verwacht. We werken samen aan een warm en welvarend Vlaanderen”, zegt Diependaele.

De komende dagen wordt het regeerakkoord nog voorgelegd aan de achterban en worden de ministerposten verdeeld. “We nemen onze verantwoordelijkheid voor een beter en socialer Vlaanderen. We zorgen voor gigantische investeringen en hervormingen voor meer kinderopvang en beter onderwijs, voor betere zorg en meer aandacht voor mentaal welzijn en voor betaalbaar wonen en beter openbaar vervoer”, klinkt het tot slot bij Vooruit.