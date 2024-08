Droeshoutse verenigingen vrezen voor voortbestaan parochiezaal en vragen gemeentebestuur om hulp

De uitbating van de parochiezaal in Droeshout is door een reorganisatie in handen van verschillende partijen. De Droeshoutse verenigingen staan zelf in voor de organisatie van evenementen én voor het onderhoud en alle klusjes in de zaal. Maar de vrijwilligers trekken het niet meer. De kosten om de zaal in orde te houden lopen op. Intussen zou er voor 20.000 euro werk moeten gebeuren aan de zaal. Daarom kloppen de verenigingen aan bij het gemeentebestuur en pleiten ze ervoor om de zaal in erfpacht ten nemen.

“Zo moet de gemeente niet overgaan tot een aankoop, maar is er wel de garantie dat de zaal voor lange tijd blijft bestaan, zegt Willy Segers van de Verenigingen en Belangengroepen Droeshout. “Er zou dan een gebruiksovereenkomst opgesteld kunnen worden waarin staat dat de verenigingen verantwoordelijk zijn voor het eigenaarsonderhoud van de zaal.”

“Uiteraard willen wij als gemeentebestuur mee een oplossing zoeken,” reageert burgemeester van Opwijk Inez De Coninck. “We hebben ook al een aantal stappen gezet. Zo vroegen we om een schatting te maken van alle kosten aan het gebouw, maar daar kregen we nog geen antwoord op.” Opwijk overweegt om het gebouw te kopen. “Want als je gaat investeren in een gebouw, is het het best om ook eigenaar te zijn. Maar we hebben daar voor alle duidelijkheid nog geen beslissing in genomen,” aldus De Coninck.

Ook over de erfpacht waar de verenigingen het over hebben, weet De Coninck niks. De verenigingen moeten de brief met hun oproep dan ook nog versturen. “Ik kan alleen maar hopen dat onze politieke verantwoordelijken in Opwijk op onze vraag willen ingaan zodat we de zaal kunnen behouden,” aldus Segers.

Ook de lokale lijst samen1745 roert zich in het dossier. "Droeshout leeft en dat moeten we behouden, stimuleren en zelfs nog uitbreiden," zegt Droeshoutenaar Bart Van Biesen die bij de verkiezingen in oktober kandidaat is voor samen1745. "We hebben het voortbestaan van deze locatie in ons verkiezingsprogramma opgenomen."