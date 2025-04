Geestelijke vader van Samson Danny Verbiest (79) overleden

Verbiest werd geboren in Vilvoorde, maar woonde sinds jaar en dag in Dilbeek. Hij kampte al enige tijd met gezondheidsproblemen. Verbiest was naast stem van Samson ook acteur, televisieproducent en poppenspeler. Zijn carrière begon hij als leerkracht in Grimbergen, hij werd daarna ook onderwijsinspecteur. Van 1983 tot 1993 leerde hij jongeren als presentator knutselen in Kameleon. Zijn grote doorbraak kwam toen hij, als Samson, Gert ging vergezellen in de omroepcabine – een concept dat onmiddellijk een groot succes werd. Van 1989 tot zijn pensioen in 2005 gaf Danny gestalte aan Samson, tot hij omwille van gezondheidsredenen moest stoppen.

Danny was samen met Hans Bourlon en Gert Verhulst medeoprichter van Studio 100 in 1996. Bij zijn afscheid namen Gert & Hans zijn aandelen in Studio 100 over. Na zijn actieve carrière bleef hij zich inzetten voor anderen, onder meer via Villa Samson – een hartverwarmend initiatief dat patiënten de kans biedt tijd door te brengen met hun huisdier, in een speciaal daarvoor ingerichte ruimte nabij het ziekenhuis UZ Brussel.

“We zijn Danny ontzettend dankbaar voor alles wat hij betekend heeft voor Studio 100. Na zijn afscheid koos hij ervoor om uit de schijnwerpers te blijven, maar bij de viering van 25 jaar Studio 100 in 2021 in Plopsaland was hij aanwezig. Het deed deugd hem te zien genieten van het warme en langdurige applaus van het publiek”, melden Hans Bourlon en Gert Verhulst in een reactie.