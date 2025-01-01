Grenzeloos Halle 2025

Grenzeloos Halle viert ontmoeting en diversiteit

CC ’t Vondel in Halle kleurt vandaag opnieuw divers en verrassend tijdens Grenzeloos – gezichten van de wereld. Het evenement brengt creatievelingen, nieuwsgierigen en levensgenieters samen voor een middag vol workshops, wereldhapjes, verhalen en dans. Bezoekers komen niet alleen kijken, maar worden ook uitgedaagd om actief deel te nemen aan de vele workshops en belevenissen.

Portretten tekenen, sieraden maken, kennismaken met hennakunst, stoffen en rituelen uit andere culturen, deelnemen aan dansworkshops én proeven van wereldse smaken, het kan allemaal op Grenzeloos. “We willen met Grenzeloos ontmoeting en diversiteit vieren op een actieve manier”, zegt Aicha Tantawi van organisator Avansa Halle-Vilvoorde. “Bezoekers maken echt contact met andere mensen en culturen: via creativiteit, eten of gewoon een warme babbel.”

Grenzeloos Halle 2025

De dag begon vanmiddag met een Marokkaanse maaltijd. Daarna werden verschillende workshops en activiteiten op gang getrapt. Nog de hele namiddag is iedereen er welkom: jong en oud, verlegen of uitbundig, creatieveling of nieuwsgierige passant. “CC ’t Vondel is vandaag nog meer dan anders een warme, gastvrije plek. We nodigen iedereen uit om mee te vieren en te ontdekken hoe kleurrijk onze regio is”, vult Tim Merckx, programmator in CC ’t Vondel nog aan.

Grenzeloos maakt deel uit van de November Wereldmaand in Halle en wordt georganiseerd door Avansa Halle-Vilvoorde, CC ’t Vondel en tal van andere partners.

