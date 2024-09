Hoeilaart sluit Druivenfestival af met drukke Jaarmarkt

Hoeilaart is vanmorgen wakker geworden na drie dolle dagen Druivenfestival. Maar voor de vroege vogels was het feest nog niet voorbij, want vandaag was het jaarmarkt. Die begon bij het krieken van dag en bracht een massa volk op de been. Voor Hoeilaart was het een waardige slotdag van het Druivenfestival, al moet de echte afsluiter straks om half negen nog komen: dan is er vuurwerk in de druivengemeente.