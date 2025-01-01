Het team achter Rode Vroeger

Rode Vroeger wil overleden vergeten bekende Rodenaren weer onder de aandacht brengen

Op de begraafplaats van Sint-Genesius-Rode staan sinds kort kleine, witte bordjes met daarop een QR-code. Je vindt ze aan de graven van bekende Rodenaren. Wie de code scant, krijgt meer informatie over de bekende Rodenaar in kwestie. Het gaat om een initiatief van de vereniging Rode Vroeger, die zo wil vermijden dat cruciale lokale geschiedenis verloren gaat.

Joseph Mostert was de eerste atletiek-vedette in België. Hij ligt begraven op het kerkhof van Sint-Genesius-Rode. En daar willen ze dat iedereen de man herinnert. "Mostert was de eerste Belgische atleet ooit die een wereldrecord kon lopen. Dat was nog voor de Tweede Wereldoorlog. Helaas is Mostert een vergeten atleet en daar willen wij verandering in brengen," steekt Marc Hindrijckx van Rode Vroeger van wal.

QR-code Rode Vroeger

Daarom bracht Rode Vroeger de verhalen van een twintigtal lokale beroemdheden samen op een website. Wie de QR-codes naast de graven scant, komt meteen op de juiste plek terecht. Het is precies een klein openluchtmuseum. "We hebben zowel getuigenissen als beeldmateriaal verzameld en daarmee een mooie webpagina samengesteld. We zijn daarvoor in oude archieven gaan zoeken en kregen oude foto's of postkaarten van mensen."

Website Rode Vroeger

