Rode Vroeger wil overleden vergeten bekende Rodenaren weer onder de aandacht brengen

Joseph Mostert was de eerste atletiek-vedette in België. Hij ligt begraven op het kerkhof van Sint-Genesius-Rode. En daar willen ze dat iedereen de man herinnert. "Mostert was de eerste Belgische atleet ooit die een wereldrecord kon lopen. Dat was nog voor de Tweede Wereldoorlog. Helaas is Mostert een vergeten atleet en daar willen wij verandering in brengen," steekt Marc Hindrijckx van Rode Vroeger van wal.