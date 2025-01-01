De voelplaat met daarop het Vilvoorde uit de 16de eeuw

Vilvoorde huldigt voelplaat in waarop je historisch Vilvoorde ziet én voelt

Naar aanleiding van Open Monumentendag is in Vilvoorde een voelplaat onthuld. Daarop is te zien en te voelen hoe Vilvoorde eruit zag rond de 16de eeuw. Behalve de 3D-gebouwen, zijn er ook inscripties aangebracht in braille zodat ook blinden of slechtzienden alles kunnen ontdekken over historisch Vilvoorde. De plaat staat aan de Onze-Lieve-Vrouw van Goede Hoop-kerk in het centrum van de stad.

"Bij de heraanleg van het kruispunt aan het Heldenplein werden hier archeologische vondsten gedaan. Toen wilden we al iets doen rond onroerend erfgoed in onze stad. Nu is het zover: deze voelplaat is gebaseerd op een oude kaart uit 1536 die al heel wat belangrijke Vilvoordse gebouwen toont," aldus Katrien Vaes, schepen van Cultuur.

Sommige van die gebouwen zijn er nog, andere zijn verdwenen. Dat zorgde ervoor dat het maken van de voelplaat een huzarenstukje was. "Hoe de kerk in Vilvoorde eruit ziet, weten we. Maar we wisten bijvoorbeeld niet hoe de Lakenhal op de Grote Markt eruit zag. Dan moeten we opzoekingswerk verrichten en inspiratie zoeken bij gelijkaardige gebouwen uit dezelfde periode. Gelukkig zijn er ook verdwenen gebouwen, zoals het Kasteel van Vilvoorde, waarvan we wel wisten hoe het eruit ziet," legt Sebastiaan Goovaerts van Erfgoed Brabantse Kouters uit.

Meer over de voelplaat ontdek je in ons nieuws.

Een detail van de voelplaat met daarop historisch Vilvoorde

