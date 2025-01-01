Vilvoorde huldigt voelplaat in waarop je historisch Vilvoorde ziet én voelt

"Bij de heraanleg van het kruispunt aan het Heldenplein werden hier archeologische vondsten gedaan. Toen wilden we al iets doen rond onroerend erfgoed in onze stad. Nu is het zover: deze voelplaat is gebaseerd op een oude kaart uit 1536 die al heel wat belangrijke Vilvoordse gebouwen toont," aldus Katrien Vaes, schepen van Cultuur.

Sommige van die gebouwen zijn er nog, andere zijn verdwenen. Dat zorgde ervoor dat het maken van de voelplaat een huzarenstukje was. "Hoe de kerk in Vilvoorde eruit ziet, weten we. Maar we wisten bijvoorbeeld niet hoe de Lakenhal op de Grote Markt eruit zag. Dan moeten we opzoekingswerk verrichten en inspiratie zoeken bij gelijkaardige gebouwen uit dezelfde periode. Gelukkig zijn er ook verdwenen gebouwen, zoals het Kasteel van Vilvoorde, waarvan we wel wisten hoe het eruit ziet," legt Sebastiaan Goovaerts van Erfgoed Brabantse Kouters uit.

