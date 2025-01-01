Nieuw cash-punt in Essenbeek: “Vierde neutrale geldautomaat in Halle”
Inwoners van Essenbeek bij Halle kunnen opnieuw cash geld afhalen in hun buurt. Batopin installeerde een nieuw Bancontact cash-punt aan de parking op de hoek van de Nijvelsesteenweg met Broek. Het maakt niet uit bij welke bank je klant bent, iedereen kan er terecht om geld af te halen of zijn pincode te wijzigen.
Batopin bouwt in heel België een netwerk van neutrale geldautomaten uit. Zo blijft contant geld overal bereikbaar, ook op plaatsen waar banken hun agentschap sluiten. De automaten herken je aan het vertrouwde Bancontact-logo.
Toegankelijk en veilig
Het nieuwe Cash-punt in Essenbeek is uitgerust met spraakondersteuning voor slechtzienden en is bruikbaar vanuit een rolstoel. De toestellen zijn voorzien van cameratoezicht en een anti-meekijkfunctie voor extra veiligheid.
Eerder opende Batopin in Halle ook al Cash-punten in de Volpestraat in het centrum, in het station en in op de parking van de NMBS in Lembeek.