Nieuw cash-punt in Essenbeek: “Vierde neutrale geldautomaat in Halle”

Batopin bouwt in heel België een netwerk van neutrale geldautomaten uit. Zo blijft contant geld overal bereikbaar, ook op plaatsen waar banken hun agentschap sluiten. De automaten herken je aan het vertrouwde Bancontact-logo.

Toegankelijk en veilig

Het nieuwe Cash-punt in Essenbeek is uitgerust met spraakondersteuning voor slechtzienden en is bruikbaar vanuit een rolstoel. De toestellen zijn voorzien van cameratoezicht en een anti-meekijkfunctie voor extra veiligheid.

Eerder opende Batopin in Halle ook al Cash-punten in de Volpestraat in het centrum, in het station en in op de parking van de NMBS in Lembeek.