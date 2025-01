Burgemeester uit bezorgdheid over aanhoudende watervervuiling vanuit luchthaven: “Opnieuw antivriesmiddel in onze beken”

“Ik blijf mij zorgen maken over de toevoer van wateren van de luchthaven in ons dorp,” zucht Ryon, na de zoveelste episode van vervuiling door het product dat wordt gebruikt bij de de-icing van vliegtuigen. “Ondanks de afspraken die gemaakt zijn in de recent verleende omgevingsvergunning, zitten we nu met een nieuwe toevoer die glycol doorheen onze beken stuurt.”

Globaal waterplan

De omgevingsvergunning, afgeleverd door voormalig minister Demir (N-VA), omvatte nochtans diverse maatregelen om de waterkwaliteit te verbeteren. “Deze maatregelen, die binnen twee jaar na het verlenen van de vergunning gerealiseerd moeten worden, omvatten onder andere het opstellen van een globaal waterplan, de monitoring van de kwaliteit van het oppervlaktewater, en infrastructuuraanpassingen aan het opvangsysteem voor de-icingwater.”

Concrete stappen

Burgemeester Ryon benadrukt dat de eerste drie maanden sinds het verlenen van de vergunning inmiddels verstreken zijn, en dat er al concrete stappen zouden moeten zijn ondernomen, zoals het opstellen van het waterplan. Hij vraagt zich af of de bevoegde diensten dit opvolgen en of er zicht is op de voortgang van de maatregelen. “Het product blijft doorheen onze beken stromen, en ik heb cijfers opgevraagd bij Brussels Airport Company over de glycolwaarden van de afgelopen weken”, aldus Ryon. Hij hoopt op een snel antwoord van minister Brouns en verdere actie om de watervervuiling te stoppen.