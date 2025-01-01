Dieren voederen bij Het Snoezelhof

Vlezenbeekse zorgboerdij 't Snoezelhof krijgt 3.000 euro van Socio-Cultureel Fonds Vic Anciaux

Zorgboerderij 't Snoezelhof in Sint-Pieters-Leeuw krijgt 3.000 euro prijzengeld van het Socio-Cultureel Fonds Vic Anciaux. Dat fonds ondersteunt organisaties die zich inzetten voor de meest kansarmen en kwetsbaren. 't Snoezelhof, in volle coronaperiode gestart door het jonge koppel Fanny en Ewoud, gooide hoge ogen, omdat het kinderen van 6 tot 13 jaar met specifieke noden begeleidt door hen op de boerderij te laten helpen en zo alternatieve onderwijskansen biedt.

Bij 't Snoezelhof zijn bijvoorbeeld kinderen met autisme, een verstandelijke beperking of een gedragsprobleem welkom. Een label hoeven ze niet te hebben. "Soms komen de kinderen onzeker binnen, maar na verloop van tijd zien we hen openbloeien. Dat is het mooiste voor ons. Ze leren dat zijzelf er mét hun beperking gewoon mogen zijn," steekt Fanny Marechal van wal.

Dat vindt ook het Socio-cultureel Fonds Vic Anciaux. Dat fonds reikt ieder jaar een prijs uit aan initiatieven die zich inzetten voor de meest kwetsbaren. 't Snoezelhof is editie de laureaat en krijgt 3.000 euro. "We vinden dit een mooi initiatief, omdat kinderen er rust krijgen en hen een alternatief leertraject wordt aangeboden," argumenteert Nele Anciaux van de raad van bestuur van het SCF Vic Anciaux. Het is een appreciatie die welgekomen is bij 't Snoezelhof. "Van buitenaf horen dat wat we doen een meerwaarde is, is hartverwarmend," aldus Fanny.

Met de cheque van 3.000 euro wil 't Snoezelhof investeren in warme kledij en laarzen voor de kinderen en het initiatief toegankelijker maken voor gezinnen die geen budget hebben om van de diensten van 't Snoezelfhof gebruik te maken. De prijs wordt komende zaterdag officieel overhandigd in de gebouwen van de Vlaamse Gemeenschapscommissie in Brussel.

Eten bereiden bij Het Snoezelhof

