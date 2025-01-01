Vlezenbeekse zorgboerdij 't Snoezelhof krijgt 3.000 euro van Socio-Cultureel Fonds Vic Anciaux

Bij 't Snoezelhof zijn bijvoorbeeld kinderen met autisme, een verstandelijke beperking of een gedragsprobleem welkom. Een label hoeven ze niet te hebben. "Soms komen de kinderen onzeker binnen, maar na verloop van tijd zien we hen openbloeien. Dat is het mooiste voor ons. Ze leren dat zijzelf er mét hun beperking gewoon mogen zijn," steekt Fanny Marechal van wal.

Dat vindt ook het Socio-cultureel Fonds Vic Anciaux. Dat fonds reikt ieder jaar een prijs uit aan initiatieven die zich inzetten voor de meest kwetsbaren. 't Snoezelhof is editie de laureaat en krijgt 3.000 euro. "We vinden dit een mooi initiatief, omdat kinderen er rust krijgen en hen een alternatief leertraject wordt aangeboden," argumenteert Nele Anciaux van de raad van bestuur van het SCF Vic Anciaux. Het is een appreciatie die welgekomen is bij 't Snoezelhof. "Van buitenaf horen dat wat we doen een meerwaarde is, is hartverwarmend," aldus Fanny.

Met de cheque van 3.000 euro wil 't Snoezelhof investeren in warme kledij en laarzen voor de kinderen en het initiatief toegankelijker maken voor gezinnen die geen budget hebben om van de diensten van 't Snoezelfhof gebruik te maken. De prijs wordt komende zaterdag officieel overhandigd in de gebouwen van de Vlaamse Gemeenschapscommissie in Brussel.