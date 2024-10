200 grootouders en kleinkinderen palmen Provinciedomein Huizingen in tijdens ‘grootouder-kleinkinddag’: “Een leuke traditie”

De ‘grootouder-kleinkinddag’ is een gevarieerde doe-namiddag voor grootouders en hun kleinkinderen van 4 tot en met 9 jaar. Op het programma: een leuke variatie van korte doe-activiteiten met als afsluiter een gratis hapje en drankje voor iedereen én een muzikaal optreden van Tom Toonladder en Trees Trommelvlies. Doorlopend zijn er oude volksspelen.

“Het is één van onze klassiekers. We doen dit eigenlijk al 10 jaar of langer”, zegt Lieven Decrick van Provinciedomein Huizingen.

Niets dan blije gezichten bij de grootouders en hun kleinkinderen: “Het is tof dat je eens een uitstap kan doen met de kinderen. Je kan ze wat interesse bijbrengen voor het Domein van Huizingen en ook voor de natuur”, zegt Liliane Wastiels.