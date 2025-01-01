Animatoren scrollen op gsm en spreken Frans, Machelen evalueert speelpleinwerking: “Kinderen verdienen beter”

Gemeenteraadslid Dieter Imbrechts uitte scherpe kritiek op de voorbije speelpleinwerking in Machelen. Volgens hem spraken animatoren geregeld volledig in het Frans met de kinderen. Bovendien zouden ze vaak met zichzelf bezig geweest zijn: voetballend of tokkelend op hun gsm, eerder dan met de begeleiding. Imbrechts haalde ook twee incidenten aan: zo werd het gooien van steentjes naar auto’s door kinderen geminimaliseerd, en stuurde een animator een kind weg omdat ‘zijn rust verstoord werd’.

Schepen Hicham El Majnaoui erkent de bedenkingen. “Het mag niet de bedoeling zijn dat er Frans gesproken wordt met de kinderen. Ouders sturen hun kinderen vaak net naar het speelplein om Nederlands te oefenen, zeker in een lange zomervakantie. Ook anderstalige kinderen mogen daarbij niet vergeten worden. Vertalen kan soms nodig zijn, maar structureel Frans spreken hoort er niet thuis”, klinkt het. “Ouders mogen verwachten dat hun kinderen een voltijds aanbod van activiteiten krijgen. Vrij spel kan waardevol zijn, maar het mag geen lastminute-oplossing worden omdat animatoren er even geen zin in hebben. De lage inschrijvingskost mag zich nooit vertalen in een mindere kwaliteit.”

Uit de eerste vaststellingen blijkt dat er effectief bijsturing nodig is, aldus El Majnaoui. Zo wordt alvast gsm-gebruik strenger aangepakt: alle animatoren moeten hun toestel voortaan afgeven bij de start van de dag en ook taalgebruik krijgt meer aandacht. “We onderzoeken of we een taalcoach kunnen inzetten”, zegt de schepen. “Daarnaast willen we het aanwervingsproces verfijnen om een beter beeld te krijgen van kandidaten. We werken met jongeren die hun eerste werkervaring opdoen. Daarom moeten we hen verantwoordelijkheid en werkattitude bijbrengen.”

De komende weken is nog een verdere grondige evaluatie van de speelpleinwerking voorzien.