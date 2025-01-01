Animatoren scrollen op gsm en spreken Frans, Machelen evalueert speelpleinwerking: “Kinderen verdienen beter”

Er zijn serieuze vragen gerezen bij de kwaliteit van de speelpleinwerking afgelopen zomer in Diegem. Animatoren zaten soms meer op hun gsm dan aandacht te hebben voor de kinderen en ook werd er meer dan eens Frans gesproken. Schepen van het Kind Hicham El Majnaoui gaf aan dat een grondige evaluatie gepland staat. “Ik begrijp de bezorgdheid volledig, ook als ouder die zijn eigen kinderen meermaals op het speelplein bracht.”

Gemeenteraadslid Dieter Imbrechts uitte scherpe kritiek op de voorbije speelpleinwerking in Machelen. Volgens hem spraken animatoren geregeld volledig in het Frans met de kinderen. Bovendien zouden ze vaak met zichzelf bezig geweest zijn: voetballend of tokkelend op hun gsm, eerder dan met de begeleiding. Imbrechts haalde ook twee incidenten aan: zo werd het gooien van steentjes naar auto’s door kinderen geminimaliseerd, en stuurde een animator een kind weg omdat ‘zijn rust verstoord werd’.

Schepen Hicham El Majnaoui erkent de bedenkingen. “Het mag niet de bedoeling zijn dat er Frans gesproken wordt met de kinderen. Ouders sturen hun kinderen vaak net naar het speelplein om Nederlands te oefenen, zeker in een lange zomervakantie. Ook anderstalige kinderen mogen daarbij niet vergeten worden. Vertalen kan soms nodig zijn, maar structureel Frans spreken hoort er niet thuis”, klinkt het. “Ouders mogen verwachten dat hun kinderen een voltijds aanbod van activiteiten krijgen. Vrij spel kan waardevol zijn, maar het mag geen lastminute-oplossing worden omdat animatoren er even geen zin in hebben. De lage inschrijvingskost mag zich nooit vertalen in een mindere kwaliteit.”

Uit de eerste vaststellingen blijkt dat er effectief bijsturing nodig is, aldus El Majnaoui. Zo wordt alvast gsm-gebruik strenger aangepakt: alle animatoren moeten hun toestel voortaan afgeven bij de start van de dag en ook taalgebruik krijgt meer aandacht. “We onderzoeken of we een taalcoach kunnen inzetten”, zegt de schepen. “Daarnaast willen we het aanwervingsproces verfijnen om een beter beeld te krijgen van kandidaten. We werken met jongeren die hun eerste werkervaring opdoen. Daarom moeten we hen verantwoordelijkheid en werkattitude bijbrengen.”

De komende weken is nog een verdere grondige evaluatie van de speelpleinwerking voorzien.

Meest bekeken

Samenleving
Jeugd

Animatoren scrollen op gsm en spreken Frans, Machelen evalueert speelpleinwerking: “Kinderen verdienen beter”

Alle betrokken partijen kijken uit naar de nieuwbouw voor Haviland
Samenleving

Nieuwbouw intercommunale Haviland zo goed als volledig circulair en modulair

De afbraak van Jeugdhuis 't Sloefke in Wolvertem is begonnen
Jeugd
Wonen

Afbraak van Jeugdhuis 't Sloefke en parochiezaal in Wolvertem begonnen

don 18 sep
Gemeenteraadslid en ex-parlementslid Sonja Becq geeft na 25 jaar gemeentepolitiek de fakkel door
Politiek

Gemeenteraadslid en ex-parlementslid Sonja Becq geeft na 25 jaar gemeentepolitiek de fakkel door: “Opvolging is verzekerd”

woe 17 sep
Werken ter hoogte van de Verbrande Brug in Grimbergen
Mobiliteit

Industriezone Grimbergen wordt verkeersveiliger: werken tot januari

din 16 sep

Meer nieuws uit de regio

High Five Diegem
Onderwijs
Jeugd
Mobiliteit

Diegem haalt superheld Five naar basisscholen om in te zetten op veilig en gezond schoolverkeer

don 18 sep
Opendeurdag bij het opvangcentrum van Fedasil in Machelen
Samenleving

Opendeurdag bij Fedasil in Machelen: "Werken aan de toekomst van onze bewoners"

maa 15 sep
Sport

Diegem verliest met 3-2 bij titelfavoriet Sporting Hasselt: "Toch fier op de jongens"

maa 15 sep
Burgemeester van Brussel-Stad Philippe Close wil gevangenis op de grens van Machelen beter beveiligen:
Justitie

Burgemeester van Brussel-Stad Close wil gevangenis op de grens van Machelen beter beveiligen: “De gevangenis van Haren is een zeef”

woe 10 sep
Nieuwe drop-off is eerste fase van uitbreidingsproject Hub 3.0
Mobiliteit
Samenleving

Openbaar onderzoek naar groot infrastructuurproject Brussels Airport en eerste voorbereidende werken gestart

din 9 sep