Eindelijk zomer, en net nu is in Halle waterspeeltuin stuk

Het kwik klimt richting 28 graden vandaag. Bij zo’n temperaturen is verfrissing welgekomen. Al is dat in de stad Halle momenteel een tikkeltje moeilijker, want de waterspeeltuin is stuk. “Doordat beide pompen al even stuk zijn, kunnen de kinderen geen water meer oppompen en zijn de verschillende speelelementen nutteloos geworden. Ook het zeil dat voor schaduw zorgde maar kapot is, werd nog niet vervangen”, weet N-VA-gemeenteraadslid Benjamin Swalens. “We willen dat er voor elke nieuwe realisatie een onderhoudsplan vastligt vanaf de start. Dat wordt nu vaak vergeten waardoor zaken rapper slijten en men dan na enige tijd een dure herstelling moet laten uitvoeren”, besluit Benjamin Swalens.

De waterspeeltuin werd uitgevoerd als een van de winnende ideeën van de actie ‘Idee zkt stad’ waarbij inwoners ideeën voor een leefbaarder Halle mochten geven. Aan de waterspeeltuin hangt een prijskaartje van 300.000 euro.