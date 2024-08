Kinderopvang Pagadder sluit noodgedwongen de deuren: “Afschaffen schoolbus was de doodsteek”

Kinderopvang Pagadder was een vaste waarde in Meise en omstreken, maar sluit eind deze maand definitief zijn deuren. “Ik startte in juni 2007 een naschoolse- en vakantie-opvang in mijn ouderlijk huis, dat uitgroeide tot een opvang met 28 kinderen per dag soms met lange wachtlijsten”, zegt Lieve Hellinckx. “Tijdens de coronapandemie sloeg de eerste keer het noodlot toe en niet veel later besloot de gemeente Meise om te stoppen met het schoolbusvervoer. We waren genoodzaakt om voor de naschoolse opvang enkel nog met het schooltje van Oppem te werken, waardoor we niet meer aan een volle bezetting kwamen. Dat had als gevolg dat ouders en kinderen uit de andere scholen Pagadder niet meer kenden en ook de vakantie-opvang raakte niet meer vol.”

Ook kinderfeestjes die Pagadder organiseerde en de verhuur van de ruimte bleven achterwege. “We vroegen om een samenwerking met de gemeente. Ik praatte over een exclusieve samenwerking met het schooltje van Oppem. We ook zochten een crèche om mee samen te werken en gingen praten voor een overname. Dat alles bleef zonder resultaat”, zegt Lieve. “Ik ben er wel van overtuigd dat kinderopvang Pagadder in combinatie met een crèche zeker rendabel is. Hoewel ik Pagadder heel graag tot aan mijn pensioen had willen uitbaten, heb ik voor mezelf de beslissing genomen dat het tijd is om een andere weg in te slaan.”

Lieve gaat op haar 52ste nu binnenhuisinrichting studeren. Haar laatste hoop is om een geschikte koper voor het huis vinden. “Het is een ideaal woonhuis voor iemand met en zelfstandig beroep en er een praktijk wil uitoefenen. De laatste week van de vakantie is het hier zelfs nog full house. Daarn nodig ik iedereen ook uit op onze grote speelgoed- en inboedelverkoop op 31 augustus en 1 september telkens van 13 tot 16 uur”, besluit Lieve.