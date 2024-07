Collega Kitty over vrijlating derde moordenaar: “Ontgoocheld, maar justitie heeft niet gefaald”

Peter Vanstalle, die naast Kitty Van Nieuwenhuysen zat in de politiecombi toen die in 2007 onder vuur werd genomen bij een homejacking in Beersel, is ontgoocheld dat met Galip Kurum ook de derde en laatste moordenaar van Kitty is vrijgelaten. “Mijn gezin en ik moeten met de beslissing leren leven, al zijn we wel ontgoocheld. Maar justitie heeft niet gefaald.”