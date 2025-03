Douane Brussels Airport voert bodyscanner in: "snel, veilig en efficiënt in strijd tegen drugssmokkel"

Extra handvaten

“De nieuwe bodyscanner biedt extra handvaten in het bestrijden van smokkel via het personenverkeer in de luchthaven van Zaventem. Net zoals we voertuigen, bagage en containers scannen, kunnen we nu ook mensen scannen op de import van drugs,” klinkt het bij vice-eersteminister en minister van Financiën en Pensioenen Jam Jambon (N-A).