Personeel 127bis legt werk neer na bedwantsenplaag

Het is niet de eerste keer dat 127bis – in de schaduw van de luchthaven – geplaagd wordt door bedwantsen. De is een insect dat leeft van bloed van mensen en dieren en zijn naam dankt de naam aan de plek in huis waar zich doorgaans de meeste bedwantsen bevinden, namelijk in en rond het bed. In het centrum verblijven op dit moment zo’n 40 asielzoekers. “De onderhandelingen met de vakbonden lopen”, zegt Ryon. “Er is voorlopig wel minimale dienstverlening in het centrum. Er is bewaking en de maaltijden voor de mensen worden geleverd.”

Een gespecialiseerde firma zou de bedwantsen komen verdelgen. De politiezone Kastze houdt zich stand-by voor moest dat nodig zijn, maar momenteel verloopt alles rustig.