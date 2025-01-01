Crowdfunding voor ontslagen stewardessen en mogelijk acties bij Brussels Airlines

De vakbonden bij Brussels Airlines beginnen een petitie binnen de internationale cabin crew-gemeenschap om het belang van de regel 'not fit to fly' uit te leggen. De internationale transportvakbonden ITF en ETF spraken hun solidariteit al uit. Vanuit de Europese transportfederatie (ETF) werd ook een brief gestuurd naar de directie van Brussels Airlines waarin ETF haar verbazing uitdrukt over de gang van zaken binnen de maatschappij en het belang van de veiligheid benadrukt.

Internationale bezorgdheid

"Vakbonden in Duitsland, Nederland, Frankrijk, Zwitserland, Oostenrijk, Italië en de UK zijn zeer bezorgd over de manier waarop er met veiligheid wordt omgesprongen bij Brussels Airlines," stelt het gezamenlijk vakbondsfront in een persmededeling. "Ze noemen dit een gevaarlijk precedent voor de Internationale luchtvaart. De vakbond Verdi (grootste Duitse vakbond) zal dit aankaarten binnen de board van de Lufthansa groep."

De vakbonden hebben een laatste vergadering aangevraagd bij de directie van Brussels Airlines op 17 november. "Als er na die datum geen concrete oplossing is voor de 3 ontslagen medewerkers en voor het gebruik van de regel "not fit to fly" kunnen er acties volgen. In het belang van de passagiers en de medewerkers van Brussels Airlines, roepen wij de directie op om tot een oplossing te komen."