Anderstaligen uit Halle maken eigen magazine: “Ik had nog nooit mensen geïnterviewd in het Nederlands”

‘Welkom in Halle’ brengt in korte en geïllustreerde artikels in eenvoudig Nederlands interviews met anderstaligen, agendatips en informatie over toffe plekken. Daarnaast werden ook drie nieuwkomers geïnterviewd over hun integratieverhaal, iets dat bij de lezers ook erg herkenbaar en inspirerend kan zijn. Het redactieteam van bestaat uit cursisten uit Turkije, Nigeria en Belgen met wortels in Marokko en Congo. “Ik vond het leuk om samen te brainstormen en om onze mening te kunnen geven over de inhoud en lay-out van de krant. Ik heb nu ook geleerd hoe je een krant maakt, dat was heel interessant. Het was helemaal niet moeilijk want we kregen steun van de leraar”, zegt cursist Christine-Elisabeth.

Het team werd begeleid door Tineke Moonens, leerkracht Nederlands bij Crescendo CVO, een centrum voor volwassenenonderwijs. “De cursisten volgden elke woensdagvoormiddag les bij Crescendo CVO. De focus lag niet enkel op de inhoud en het schrijven van het magazine zelf, maar ook op het beter leren kennen van de stad. Deze module past eveneens bij het participatie- en netwerktraject dat het sociaal netwerk van inburgeraars moet verbreden en versterken", zegt Anja Welkenhuysen van Crescendo CVO. “Zo bezochten de cursisten de bibliotheek, de academie en het stadsmuseum. Ze volgden ook een kookworkshop van Hallo Nederlands.”

Informatie opzochten, afspraken maken, interviews afnamen en er dan zelf een tekst over schreven. De cursisten deden het allemaal zelf. Ook de provincie Vlaams-Brabant en de stad Halle steunen het magazine, dat op 2.500 exemplaren wordt gedrukt. “Net zoals de cursisten door dit magazine Halle beter leerden kennen, zullen de lezers verrast zijn door de vele mogelijkheden die er zijn”, zegt Wim Demuylder, schepen van Vlaams beleid en Inburgering van Halle. “Met elkaar kunnen communiceren is belangrijk in onze samenleving. Daarom hebben we beslist het project ook in andere gemeenten op te starten. Zo loopt het project ook in Vilvoorde, Meise en Sint-Pieters-Leeuw”, besluit Gunther Coppens, gedeputeerde voor Vlaams karakter.