Koper gevonden voor Oud Gemeentehuis Wolvertem

410.000 euro

Burgemeester Gerda Van den Brande (N-VA) bevestigt dat het dossier van de verkoop van het voormalige gemeentehuis van Wolvertem op de gemeenteraadagenda staat vanavond. “Er is een koper gevonden voor 410.000 euro”, zegt de burgemeester. “Volgens het punt dat voorligt, zal er een horeca-functie beneden komen en de rest zal worden ingenomen door lokale bedrijven. We gaan nu de beslissing en het debat van de gemeenteraad afwachten voordat we verder hierover communiceren.”

Referendum

Dat debat wordt vanavond gevoerd. In Roel Anciaux (Samen Anders) vindt Van den Brande een felle tegenstander van de verkoop. “Samen Anders maakt zich grote zorgen over de impact van deze beslissing en roept op tot een referendum waarin de inwoners van Wolvertem hun stem kunnen laten horen over de toekomst van dit historische gebouw. We willen dat de inwoners van Wolvertem actief betrokken worden bij de beslissing over de verkoop van het Oud Gemeentehuis. Het huidige gemeentebestuur claimt dat participatie en inspraak belangrijk zijn. Samen Anders vindt dat dit dossier dé uitgelezen kans is om die woorden in daden om te zetten.”