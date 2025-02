Merchtem stelt nieuw welzijns- en ontwikkelingssamenwerkingsbeleid voor

Welzijnsraad

De nieuwe Welzijnsraad integreert de Seniorenraad en Noord-Zuidraad in een bredere adviesraad, maar de raad moet een platform bieden voor alle actoren betrokken bij welzijnsthema's. De bestuurspartijen, N-VA en Lijst van de Burgemeester, hopen dat door versnippering van welzijnsthema's tegen te gaan, 'sterke netwerkeffecten' zullen ontstaan.

Het gemeentebestuur zal binnenkort een oproep lanceren om vrijwilligers te ronselen die in de Welzijnsraad willen zetelen.

Minder internationaal, meer lokaal

Ook het budget voor ontwikkelingssamenwerking krijgt een nieuwe bestemming. In plaats van de middelen in te zetten voor ontwikkelingssamenwerking in bijvoorbeeld Haïti en Togo, beslist het Merchtemse gemeentebestuur dat de 16.000 euro naar lokale initiatieven moet gaan.