Monitoringscommissie die milieu-impact Brussels Airport meet voor het eerst samengekomen: "De luchthaven blijft belangrijke economische motor, maar de gezondheid van de omwonenden minstens even belangrijk"

Het was een van de voorwaarden die voormalig Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir stelde toen ze een nieuwe omgevingsvergunning uitreikte aan de luchthaven in Zaventem, de monitoringscommissie. De bedoeling is omwonenden, lokale besturen en betrokken organisaties informeren over de maatregelen om de milieu-impact van de luchthaven te verminderen. ook moet de commissie dienen om eventuiele klachten van de betrokken belangengroepen te bespreken.

De commissie bestaat uit vertegenwoordigers van een aantal overheidsinstanties, zoals de Vlaamse Milieumaatschappij en de Departementen Zorg, Mobiliteit en Openbare Werken. Ook de gemeenten Machelen, Steenokkerzeel, Zaventem en Kortenberg krijgen er een stem. Onvoldoende, vindt Groen-parlementslid Aimen Horch uit Vilvoorde. "Onze fractie vindt het ook heel belangrijk dat het evenwicht tussen economie, omgeving en gezondheid bereikt wordt. De luchthaven blijft een belangrijke economische motor voor ons land, maar de gezondheid van de omwonenden blijft minstens even belangrijk. Daarom betreur ik dat in die monitoringscommissie de omwonenden, bewonersgroepen, de middenveldorganisaties die die groepen verzamelen niet vertegenwoordigd zijn", klinkt het bij Horch.

Volgens Vlaams minister Brouns worden omwonenden en het middenveld wél betrokken, omdat de monitoringscommissie moet rapporteren aan een overlegcommissie waar zij deel van uitmaken.