Wijkagenten van Liedekerke moeten tijdelijk verhuizen: “Huidig commissariaat is te klein”

De gemeente Liedekerke brengt haar vijf wijkagenten binnenkort onder in het gebouw naast het CM-Gezondheidspunt. De wijkagenten verlaten dus het politiehuis waar ze al jaren kampen met een plaatstekort. “In ons huidig politiehuis is er capaciteit voor 61 mensen, momenteel zitten we daar met 71 politiemensen en we hebben een groeipad voorzien voor 85 mensen. We zitten ook met een welzijnsprobleem. Uit heel wat verslagen van een preventieadviseur blijkt dat de huisvesting te krap is. Zo zijn er problemen met de ventilatie”, zegt Berdien Van Den Abeele, de burgemeester van Liedekerke.

Ook de veiligheidsnormen haalt het gebouw niet meer. De tijdelijke verhuizing moet het begin zijn van een grotere oplossing. “Er zullen een paar mensen kunnen verschuiven naar de oude rijkswachtkazerne, dus we gaan een betere verdeling hebben, maar dat is tijdelijk. Ik denk dat we moeten beseffen dat we onze politiemensen in betere arbeidsomstandigheden moeten vestigen want we moeten al concurreren met Brussel waar agenten hogere premies krijgen”, aldus de burgemeester.

Daarom startte de gemeente een vernieuwde samenwerking op met Haviland voor het bouwen van een nieuwbouw op de plaats waar de oude rijkswachtkazerne zich nu bevindt. Maar heel concreet zijn de plannen nog niet. “We hopen daar deze legislatuur stappen in te zetten. We hopen dat er over een paar jaar een nieuw gebouw staat”, zegt Van Den Abeele.