Pauze voor Torentoer nadat stormweer toren in Gooik ernstig beschadigt

Torentoer laat weten in een persmededeling dat de toren in Gooik afgebroken is en dat “alle richtlijnen over de veiligheid opgevolgd werden zodat de veiligheid nooit in het gedrang kwam, er is ook enkel sprake van materiële schade.” Voorlopig blijven de drie andere torens in Galmaarden, Herne en Lennik ontoegankelijk, er wordt namelijk onderzocht welke impact de storm op de drie torens heeft gehad en wat de toekomstmogelijkheden van het project zijn.

Torentoer Pajottenland is een proefproject dat van de grond kwam om het toerisme in het Pajottenland op een unieke manier te versterken.