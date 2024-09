Ezelsoor, de gratis boekenkaftdag: 22 gemeenten nemen deel

Gezinnen met kinderen vanaf 6 jaar hoeven tijdens de grote vakantie niet op zoek naar kaftpapier. In de eerste week van september kunnen zij gratis en origineel ontworpen kaftpapier krijgen. Dit papier werd ontworpen door kinderen en jongeren uit de deelnemende gemeenten.

Er is ook randanimatie voorzien: er zijn (strip)tekenaars die je boek of schrift personaliseren en er zijn creatieve of muzikale workshops. Verenigingen stellen hun werking voor en je kan je inschrijven voor een familievoorstelling of een hobby tijdens het volgende schooljaar.

22 gemeenten nemen deel

De eerste editie van Ezelsoor vond plaats in 2010 in Halle en Bierbeek. Intussen breidde de groep Ezelsoor-partners stevig uit. In 22 gemeenten (uit Vlaams-Brabant, Brussel en Oost-Vlaanderen) werken verschillende diensten samen aan een gezinsvriendelijke programma voor +6-jarigen. Banden worden gesmeed tussen cultuur -of gemeenschapscentrum en de bibliotheek, de jeugddienst en/of de integratiedienst.

Dit zijn de deelnemende gemeenten aan Ezelsoor 2024: Beersel, Dilbeek, Drogenbos, Erpe-Mere, Galmaarden, Gooik, Halle, Kampenhout, Kraainem, Laken, Linkebeek, Machelen, Ninove, Pepingen, Roosdaal, Sint-Genesius-Rode, Sint-Pieters-Leeuw, Sint Pieters Woluwe, Ternat, Wemmel, Wezembeek-Oppem en Zaventem.

Programma en ontwerpen kaftpapier online

Op www.ezelsoor.info kan je het programma van de 22 gemeenten raadplegen en kan je snuisteren in de verschillende ontwerpen van het kaftpapier (5-tal per gemeente – in totaal 20-tal verschillende patronen. Je vindt er ook alle (praktische) informatie en contactgegevens per deelnemende gemeente.