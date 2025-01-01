Provinciedomein Huizingen kent succesvol zomerseizoen: “Stijging van bijna 15.000 bezoekers”

Provinciedomein Huizingen kijkt terug op een succesvol zomerseizoen. Dankzij het mooie weer en het aanbod aan natuur, beleving en recreatie mocht het domein aanzienlijk meer bezoekers verwelkomen dan vorig jaar.

Tussen 1 april en 31 augustus bezochten 214.202 mensen het domein, een stijging van bijna 15.000 bezoekers ten opzichte van dezelfde periode in 2024, toen het totaal op 199.399 lag.

Ook tijdens de grote vakantie, de maanden juli en augustus, bleef Huizingen een populaire bestemming. Dit jaar kwamen 81.700 bezoekers langs, tegenover 86.008 in 2024. Hoewel de zomermaanden iets minder druk waren dan vorig jaar, compenseerde het sterke voorjaar ruimschoots. “We zijn bijzonder tevreden met deze cijfers,” zegt gedeputeerde Ann Schevenels. “Ze tonen aan dat Huizingen leeft en dat mensen het domein blijven waarderen als plek voor ontspanning, sport en natuurbeleving.”