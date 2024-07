De Brandweerzone Vlaams-Brabant is na het noodweer ook vandaag nog de hele dag in de weer geweest om oproepen te beantwoorden en interventies uit te voeren. Gisteren en vandaag kwamen er meer dan 1.000 oproepen binnen. Naast Kapelle-op-den-Bos en Londerzeel waren dat er opvallend veel uit Halle. Maar ook de rest van onze regio is getroffen door het onweer.