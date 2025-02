15de ambulance voor Oekraïne: "Doorgaan zolang de vraag om hulp blijft"

Nog altijd zijn Pater Karel en co in de weer voor de oorlogsslachtoffers in Oekraïne. Al van bij het uitbreken van de Russische aanvallen in het land nam Pater Karel samen met oud-leiding van de Scouts het voortouw om hulpgoederen en medisch materiaal in te zamelen en tot over de grens van Oekraïne te brengen. Intussen is het project al veel groter en doen de Grimbergenaren ook aan scholenopbouw en het ondersteunen van ziekenhuizen in het land. Daar werd al bijna 300.000 euro voor ingezameld.

Pater Karel is intussen al drie keer zelf naar Oekraïne afgereisd. “Ik wou er zeker van zijn dat alle goederen op de juiste plaats terecht kwamen en ook luisteren naar de noden van de bevolking, scholen en hospitalen. In de lente ga ik terug om de verdere werkzaamheden op te volgen. We blijven doorgaan zolang de vraag om hulp blijft,” aldus Pater Karel. Voor vertrek werd de 15de ambulance plechtig gezegend.

In onze podcast Stemmen uit de Woestijn praat Pater Karel uitgebreid over zijn engagement voor de oorlogsslachtoffers in Oekraïne. Herbekijk de aflevering hier of via Spotify.