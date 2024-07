Arbeiders Krinkels zwoegen in de brandende zon: "Aangenaam is anders"

Op een warme dag als vandaag rusten we allemaal al eens graag uit in de zon. Voor mensen die zware fysieke inspanningen leveren zijn die warme temperaturen natuurlijk een ander verhaal. Zo zagen we vanmiddag arbeiders van Krinkels zwoegen in Vilvoorde. Zo moesten werken in de eerste tropische dag van het jaar, want in Ukkel werd een temperatuur van 30,4 graden gemeten.

“Waar we werken is vaak geen schaduw”, klinkt het. “De hele dag de brandende zon op jouw lichaam, aangenaam is anders. Hoe we proberen af te koelen? Wij gaan regelmatig drinken en we hebben ook wel airco in onze bestelwagen, waar we af en toe gaan inzitten. Een beetje afkoelen en dan beginnen we opnieuw.”