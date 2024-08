Bar Bascule sluit opnieuw af met boot- en lasershow: "500 extra zitplaatsen voorzien”

Net zoals vorig jaar sluit Bar Bascule het zomerseizoen met een heuse lichtshow met verlichte botenparade op het water. "De lichtshow lokte vorig jaar honderden enthousiaste bezoekers naar de bar en toonde een dorp dat verbroederde langs de beide kanten van het kanaal", zegt Elke Van Campenhout namens het team van Bar Bascule. “Omwille van de massale opkomst van vorig jaar, voorzien we dit jaar 500 extra zitplaatsen op de Vaartdijk. Daarnaast delen we picknickdekentjes uit, zodat mensen gezellig in het gras kunnen plaatsnemen en van daaruit het evenement kunnen volgen. Op diezelfde Vaartdijk zal een extra barcontainer worden voorzien en een vijftal foodtrucks om de mensen ook daar vanaf 16 uur goed te kunnen bedienen.”

Het feest begint om 18u met DJ's die voor de sfeer zorgen, rond 21 uur zullen de boten van de Ryac Yacht Club uit Klein-Willebroek komen aanvaren voor een verlichte botenparade. Ze vormen de opwarming voor de lasershow op het water met projecties op de bomen die volgt rond 22 uur. "Ook na de lasershow passeren ze nog enkele keren langs de bar om het spektakel mooi af te sluiten. Na afloop van de lasershow feesten we verder op de dijk boven Bar Bascule tot 1 uur. Zondag bekomen we van de dag ervoor en sluiten we het vierde seizoen van Bar Bascule ‘rustig’ af met een optreden van Fanfare Iever & Eendracht en blikken we onvermijdelijk moe maar voldaan terug op een geslaagd seizoen", besluit Van Campenhout.