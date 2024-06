Bewoner komt om het leven bij zware woningbrand in Opwijk

Rond 21u15 werden de hulpdiensten opgeroepen voor een brand in een woning in de Markstraat in Opwijk. “Er was hevige rookontwikkeling. De brand situeerde zich op het gelijkvloers. We hebben een hele tijd moeten nablussen. Uiteindelijk is er vastgesteld dat er een bewoner om het leven is gekomen”, zegt woordvoerder Wouter Jeanfils van de Brandweerzone Vlaams-Brabant-West. “Het gaat om een 75-jarige man”, vult burgemeester Inez De Coninck aan. “Het parket Halle-Vilvoorde startte een onderzoek, er kwamen een wetsdokter en branddeskundige ter plaatse. Dat is standaardprocedure in geval van een overlijden bij zo’n brand.”

De andere bewoners van het appartementsgebouw worden opgevangen door familie. “Het gaat om een vrouw, een jong koppel en een oudere dame. Die laatste is naar het ziekenhuis gebracht voor medisch onderzoek en kon daarna bij familie terecht”, aldus nog De Coninck, die zegt dat de jaarmarkt vandaag in Opwijk gewoon doorgaat. “De straat wordt gedeeltelijk afgesloten met hekken. Het parcours van de rommelmarkt zal daarom gewijzigd worden, maar gaat net zoals de jaarmarkt en kermis wel door.”