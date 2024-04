Bewoners WZC Zonnig Huis halen herinneringen op dankzij duofiets

De medewerkers van het woonzorgcentrum Zonnig Huis, de assistentiewoningen en de dienstencentra werkten in 2023 rond het jaarthema ‘Beweeg je leven lang’. In het verlengde ervan zetten ze de bewoners aan om zoveel mogelijk te bewegen. Die goede gewoonten combineren de medewerkers dit jaar met het nieuwe thema ‘Breek uit je buurt’. Doel is om de buurt nauwer bij het woonzorgcentrum, de assistentiewoningen en de dienstencentra te betrekken.

Unieke ervaring

WZC Zonnig Huis kocht een elektrische duofiets aan. Mensen krijgen zo de kans om een fietstocht te maken naar de plek waar ze vroeger woonden. Met de duofiets kunnen begeleider en passagier naast elkaar fietsen, herinneringen ophalen en samen genieten van een unieke ervaring.

Leen de duofiets uit

De duofiets kan uitgeleend worden door bewoners van WZC Zonnig Huis, de bewoners van de assistentiewoningen, de ondersteuningswoningen van de stad Halle en de gebruikers van de dienstencentra. Ook gebruikers van de Thuiszorg kunnen op pad met de fiets. Personeelsleden en contactpersonen van de passagier mogen de fiets besturen. Ze moeten wel een rijbewijs B hebben. Wie de duofiets wil testen, kan het OKE-team van woonzorgcentrum Zonnig Huis bereiken via het onthaal dat bereikbaar is op 02/361 17 17.