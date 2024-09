Brand in Vilvoordse noodwoning: “Eén appartement vernield, bewoners tijdelijk naar hotel”

Het vuur brak uit rond 12.45 uur in een dakappartement. “Er was sprake van een uitslaande brand bij de aankomst van onze ploegen”, zegt woordvoerder Wouter Jeanfils van brandweerzone Vlaams-Brabant West. “Het vuur was uiteindelijk vrij snel onder controle. Er volgde nog een sweeping van het gebouw om eventuele slachtoffers terug te vinden, maar iedereen had het pand tijdig kunnen verlaten.” Uiteindelijk werd de bewoonster van het appartement in kwestie nog ter controle afgevoerd naar het ziekenhuis omdat ze te veel rook had ingeademd.

Het pand is eigendom van de stad dat het gebruikt als noodwoning. Er bevinden zich zes verblijven in het appartementsgebouw. Het CAW (Centrum Algemeen Welzijnswerk) staat in voor het beheer en de exploitatie.

“De brand werd veroorzaakt door een oververhitte frietketel”, zegt schepen van Sociaal Beleid Fatima Lamarti. “Het appartement is volledig vernield. De andere woningen bleven gevrijwaard maar door de geurhinder worden drie gezinnen in het kader van de noodplanning ondergebracht in hotel Campanile komende nacht. Het gaat om een mama met twee kinderen, een alleenstaande man en de vrouw van het appartement waar de brand ontstaan is. Voor een moeder met kind en een andere alleenstaande heeft het CAW een andere oplossing gevonden.”

Woonunits voor noodopvang

“Het gaat om kleinschalige woonunits voor personen die noodopvang nodig hebben om diverse redenen: brand, intrafamiliaal geweld,... Ze kunnen er gedurende drie tot maximaal zes maanden verblijven”, aldus nog Lamarti.