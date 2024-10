Brandweerzone Vlaams-Brabant West zoekt extra mankracht: "Een absolute noodzaak"

De nieuwe collega’s zullen worden tewerkgesteld gespreid over de verschillende brandweerposten van de Brandweerzone Vlaams-Brabant West, in functie van noodzaak en capaciteit. “Het aanwerven van nieuw personeel is van cruciaal belang om te blijven voldoen aan de hoge eisen inzake brandbestrijding en dringende hulpverlening”, zegt zonecommandant Tom Van Esbroeck. “Om de veiligheid van de gemeenschap te kunnen blijven waarborgen en de continuïteit van onze brandweeroperaties te garanderen is deze uitbreiding van ons beroeps- en vrijwilligerskader een absolute noodzaak.”

Het Zonecollege heeft tijdens de zitting de voorbije week voorgesteld om nog eens 16 beroepskrachten aan te werven in 2025. “De veiligheid van alle inwoners is een topprioriteit. We willen onze brandweerzone voorbereiden op de uitdagingen van morgen”, aldus zonevoorzitter Irina De Knop.