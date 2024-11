CACD Peñarroya in Vilvoorde zamelt spullen in voor stormslachtoffers in Valencia

Aan de zuidelijke oostkust van het Iberisch Schiereiland zijn ze een gota fría, een koude druppel, van tijd tot tijd wel gewoon, maar wat er de voorbije dagen gebeurde was ongezien. Dana, depresión aislada en niveles altos, zette Valencia onder water en maakte vele honderden slachtoffers. De opkuis moet nog beginnen.

Er is nood aan vrijwel alles. De Spaanse gemeenschap in Vilvoorde, traditioneel een grote, goed georganiseerde gemeenschap, zamelt hulpgoederen en voedsel in voor de getroffenen en dat is nodig. "Blijkbaar zijn alle warenhuizen daar leeg," zegt Dolores Ortiz van CADC Peñarroya, "dus ja ze moeten al heel ver gaan voor gewoon een emmer of een vod. Wij proberen de spullen en het voedsel zo dicht mogelijk bij de getroffen gebieden te brengen."

Het is druk aan het inzamelpunt in het Asiat Park. CACD Peñarroya zoekt nog babyspullen, mondmaskers, poetsgerief en voedsel, maar ook een transportbedrijf of een vrachtwagen om al die goederen naar het getroffen gebied te vervoeren.