Dag van de Mantelzorg: "Pepingen zet in op sterk welzijnsbeleid"

Schepen van welzijn Rudi Seghers licht toe: “Mantelzorgtaken zijn heel divers en gaan vaak verder dan alleen het zorgende aspect. Het is ook boodschappen doen, wassen, administratie regelen, tuinonderhoud, enz. Het Vlaamse Expertisepunt Mantelzorg bracht naar buiten dat in bijna 7 op de 10 gevallen familie, vrienden, buren of kennissen de hulp of ondersteuning geven aan mensen die dit nodig hebben door langdurige ziekte, een beperking, of bijvoorbeeld een psychische kwetsbaarheid. Dat geeft veel voldoening en wordt bijna altijd als zinvol ervaren, maar het is niet altijd even vanzelfsprekend: een derde van de mantelzorgers besteedt er meer dan 10 uur per week aan, de helft vindt de zorg emotioneel belastend en velen ervaren onvoldoende tijd voor zichzelf of het eigen gezin. Bij de ‘sandwich-generatie’, die zowel voor de eigen ouders als voor de kinderen zorgt, weegt dit nog meer door.”

“We kunnen die zware taak niet veranderen, maar wel zoveel mogelijk verlichten. We spitsen ook het gemeentelijke welzijnsbeleid hier op toe.” Sinds geruime tijd kan je in Pepingen een mantelzorgpremie aanvragen. Het gaat om €25 per maand voor meerderjarige mantelzorgers die zorgen voor een zorgbehoevende Pepingenaar. Momenteel doen 40 Pepingenaren daar een beroep op.

Hechte buurten

Het welzijnsbeleid in Pepingen zet ook in op hechte buurten, op verbinding en nabije hulp. “Dat is een uitdaging in een uitgestrekte gemeente, maar een sterk lokaal netwerk maakt het voor iedereen aangenamer om hier te wonen en leven. De projectsubsidies voor Zorgzame Buurten werden net verlengd en samen met een buurtwerker zetten we in op ontmoeting en sociaal contact,” vervolgt Seghers.

“We willen iedereen mee, de drempel naar het lokale netwerk moet zo laag mogelijk zijn. In een warme gemeente als Pepingen mag dat geen probleem zijn, want hier is twee op drie actief in een vereniging en 22 procent doet regelmatig vrijwilligerswerk. Een goed contact met de buurt werpt immers een dam op tegen vereenzaming, maakt dat men langer comfortabel thuis kan blijven wonen en dat mantelzorgers kunnen steunen op hulp van de buurt. Daar leveren onze Samana-afdelingen in Beert, Bellingen en Pepingen trouwens ook fantastisch werk..”

Buurtplatform Hoplr

Mantelzorgers hebben met hun uitdagende takenpakket alle baat bij een vlot overzicht van hulp in de buurt. Daarom startte gemeente Pepingen eind vorig jaar met het online buurtplatform Hoplr. Op dat platform leer je nieuwe buren kennen of kan je actief hulp vragen én aanbieden. “Dat kan gaan over boodschappen doen of kleine klusjes, iets lenen, korte ritten, hulp met huisdieren of computer,… Of gewoon om een leuke babbel, een buurtactiviteit of wandeling te organiseren. Een buurtconciërge zoekt actief mee naar oplossingen voor de hulpvragen van dorpsgenoten: handig voor wie digitaal minder vaardig is. Zo geven we onze buurten de kans om onderlinge hulpvragen te organiseren. Het is een pak handiger dan losse whatsapp-groepjes of mailkettingen”, zegt schepen van Welzijn Rudi Seghers. “Het platform is in volle groei in onze gemeenschap. Al 360 Pepingenaren sloten zich aan, wat onze mantelzorgers zeker ten goede komt. Hoe meer mensen aansluiten, hoe groter de kans dat mensen geholpen kunnen worden. We nodigen iedereen uit om eens een kijkje te nemen op het platform.”