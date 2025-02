Danscafé Thursdays op de Markt te koop wegens pensionering

“Danscafé Thursdays kocht ooit in 2002 het Spaans Hof over”, begint Inge De Nil het verhaal van het succesvolle danscafé. “Dat was een klein cafeetje in Opwijk-centrum, dat in 2005 is afgebroken. In 2006 werd het dan een danscafé met appartementen. We zijn met Thursdays geopend sinds 2006.”

Maar nu komt er een einde aan het verhaal. Inge gaat eind juni met pensioen. “De klanten hebben veel verdriet, er zullen dus tranen vloeien, maar mijn lichaam kan niet meer. Wat ben je met geld als je een jaar erna misschien in een rolstoel zou kunnen zitten? Ik heb artrose, mijn knieën willen ook niet goed mee en ik wil nog genieten van het leven, van ons kleinkind en we willen reizen. Ik heb echt veel gewerkt en het was zwaar, want Thursdays is een avond- en nachtcafé.”

Tot 29 juni zijn er nog verschillende dansavonden, onder andere op 15 maart vanaf 21 uur. Op 11 april is er kroegentocht, op 12 april bonte avond en op 13 april is het carnaval. Ook op 17 mei is er een danscafé met deejay en in juni is het kermis. De laatste dag, op 29 juni, is er uitverkoop. Intussen is Inge op zoek naar iemand die de zaak wil overnemen.