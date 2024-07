Eerste Vlaams-Brabants kampioenschap voor trekpaarden in Bogaarden: “Jonge mensen warm maken”

50 Belgische trekpaarden lieten zich op de jaarmarkt in Bogaarden van hun mooiste kant zien en dat voor een gloednieuw Vlaams-Brabants kampioenschap. Dat het zich in Bogaarden afspeelt, is niet toevallig. “Het is een echt boerendorp”, zegt Daniel Terrijn, voorzitter van het Jaarmarktcomité. “Heel wat fokkers kwamen ook uit Pepingen, dus ik vind het belangrijk dat we dat de boerenpaarden hier opnieuw kunnen vertegenwoordigen.”

Het is niet alleen belangrijk, maar ook broodnodig om de populariteit van de trekpaarden te vergroten. “We zien dat het aantal geboortes van het Belgisch trekpaard jaar na jaar daalt”, zegt jurylid en fokker Andreas Van Geyte. “We schatten dat er volgend jaar geen 400 geboortes meer gaan zijn. Als je weet dat je 1.000 geboortes per jaar nodig hebt voor dit soort ras, dan zijn de aantallen absoluut niet meer toereikend.”

Daarom wil de organisatie onder meer met de vernieuwde prijzenpot jonge mensen aanspreken, zodat de geboortes opnieuw toenemen en de inteelt afgewend wordt. “Vroeger hadden de trekpaarden een functie, maar het werk dat ze deden op de boerderij, is nu vervangen door tractoren. Het is nu enkel nog een stukje nostalgie, vandaar dat dat bestand van die fokkers steeds ouder wordt. Het is dus belangrijk dat we er jonge mensen bij betrekken.”