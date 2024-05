Elektrische step vat vuur tijdens opladen: woning loopt ernstige schade op

Het vuur ontstond rond 20u30. Bij het aanrijden van de brandweerploegen was er al een rookpluim zichtbaar. Er was sprake van brand op de benedenverdieping en de kelder. Het vuur kon vrij snel geblust worden. Niemand raakte gewond. “Volgens de eerste vaststellingen van de brandweer zou een elektrische step die aan het opladen was vuur gevat hebben maar dit moet nog verder onderzocht worden”, zegt korpschef Philip Beke van de politiezone WOKRA.

In de woning was een vijftigjarige man aanwezig maar hij raakte niet gewond. De brandweer heeft het pand ook geventileerd na de blussing. “Fluvius komt de nutsvoorzieningen nog controleren. Of het pand nog bewoonbaar is, valt af te wachten”, aldus Beke. De garagepoort is volledig weggebrand en de gevel ziet pikzwart. Er is ook veel rookschade in de woning.