Farnana-brug afgevoerd in Vilvoorde, maar: "Verbinding tussen oevers op de agenda"

Eerbetoon aan vergeten Vilvoordenaar

Paul Panda Farnana (1888–1930) studeerde begin 20ste eeuw aan de Rijkstuinbouwschool in Vilvoorde. Hij was de eerste Congolees die onder Belgisch bewind een hoger diploma behaalde, vocht in de Eerste Wereldoorlog en kwam later op voor de Congolese zaak en tegen het kolonialisme. Het leverde de man een plaats op in de vernieuwde Vlaamse canon.

Ook het vorige stadsbestuur van Vilvoorde wilde deze 'vergeten Vilvoordenaar' eer bewijzen. Halfweg 2023 lanceerde het toenmalige stadsbestuur een ontwerpwedstrijd voor een nieuwe brug, die de overgang moest vormen van het Asiat Park naar het nieuwe natuurgebied aan de Darse. De brug zou naar Farnana worden vernoemd. Het internationaal gerenommeerde architectuurbureau Counterspace kwam met een ontwerp op de proppen dat refereerde aan kano's op de Congorivier.

Verbinding tussen de linker- en rechteroever

“Er was toen effectief sprake van een kunstzinnige brug over de Zenne, met onder andere een verwijzing naar Farnana”, vertelt burgemeester Jo De Ro. “Hij is een historische figuur met een link naar onze stad, en het idee werd zeker positief onthaald. Alleen: de realiteit was dat de offertes financieel veel te zwaar uitvielen. De stad kon dit, zelfs bovenop de voorziene subsidies, gewoon niet dragen. We spreken over een bedrag van meer dan 3,5 miljoen euro, wat aanzienlijk meer was dan het beschikbare budget van 860.000 euro. Je begrijpt dat het verschil net iets te groot was om gewoon wat extra budget te zoeken.”

Toch betekent dit niet dat Farnana vergeten wordt, benadrukt De Ro. “De stad erkent zijn belang. We sluiten zeker niet uit dat hij op een andere manier geëerd wordt – via een straatnaam, een kunstwerk of streetart. Zijn naam verdient een plaats in Vilvoorde. Alleen komt die symbolische brug er dus niet.”

De stad werkt momenteel aan een grootschalige ontwikkeling van het parkgebied aan de Darse. “Dat daar op termijn wel degelijk een brug moet komen om het Asiat Park en het natuurgebied Asiat Darse te verbinden staat vast. Die verbinding tussen de linker- en rechteroever maakt deel uit van een langetermijnvisie binnen de meerjarenbegroting 2026-2031. Er wordt onderzocht welke partners, zoals De Vlaamse Waterweg en het Agentschap Natuur en Bos, kunnen helpen dit te realiseren.”