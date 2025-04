Ge-Felicie-teerd! Sint-Pieters-Leeuw zet 105-jarige Felicie in de bloemetjes

Op 25 april 1920 was de Eerste Wereldoorlog nog geen twee volle jaren achter de rug, was het algemeen enkelvoudig stemrecht voor mannen vanaf 25 slechts een jaar oud, prijkten koning Albert I en koningin Elisabeth nog op blikken koekendozen en zag Felicie Bulckaert het levenslicht in Linkebeek.

Hoewel ze op haar 95ste besloot dat het welletjes was wat autorijden betreft, kan Felicie perfect haar eigen boontjes doppen. Ze kaart dat het een lieve lust is, doet aan bloemschikken en ontvangt met plezier vrienden, familie en buren.

Heel wat mensen kwamen vanmorgen naar het gemeentehuis van Sint-Pieters-Leeuw. Ter ere van haar 105de verjaardag zette het bestuur van de gemeente waar ze al sinds 1963 woont, Felicie in de bloemetjes.