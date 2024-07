Groen blijft zich verzetten tegen sloop hoeve in Kester: "Erfgoedwaarde mag niet verloren gaan"

Het is de derde keer dat de eigenaar de zogenaamde hoeve Leheuwe en twee aanpalende woningen wil afbreken. Eerdere aanvragen in 2021 en 2023 werden geweigerd of ingetrokken. De huidige aanvraag voorziet in een nieuwe toegangsweg en het bouwen van acht halfopen bebouwingen en vier gesloten bebouwingen. “Ook nu blijft het probleem voor ons dat het erfgoed volledig gesloopt zal worden”, zegt Groen Pajottenland. “Er zijn op deze plaats andere projecten mogelijk die extra wooncapaciteit combineren met respect voor het karakter van het dorp.”

Groen geeft drie projecten in Oetingen aan als te volgen voorbeelden. “Het karakter van een oude hoeve en van de pastorie werden bewaard en ingevuld met moderne woongelegenheden. Ook voor de omvorming van de voormalige lagere school van Oetingen, wordt het oude gebouw geherwaardeerd. Vanuit Groen dienen we dus opnieuw bezwaar in, hopelijk is de derde keer de goede keer. We blijven aandringen om in Gooik en Pajottegem een bouwpauze voor projectontwikkelaars door te voeren."

Eerder verzette Groen Pajottenland zich ook al tegen de bouw van sociale woningen iets verderop. “De gemeente en Providentia hebben voorlopig geen duidelijkheid gegeven. Groen vraagt meer sociale woningen, maar vindt dat in het project Nieuwe Joen voorbij gegaan wordt aan het belang van open ruimte, natuur en waterberging.”