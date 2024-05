Hoeilaart organiseert eerste lessen Vlaamse gebarentaal

De gemeente Hoeilaart is gestart met lessen Vlaamse gebarentaal. Nadat de gemeente in september als eerste Vlaamse gemeente de dovenvlag hees, wil het nu ook dat alle inwoners beter met elkaar kunnen communiceren, ook met doven of slechthorenden. Het initiatief komt van schepen Joy Sergeys en het dove gemeenteraadslid Timothy Rowies. In vijf teken tijd moeten deelnemers zich met hun handen verstaanbaar kunnen maken.