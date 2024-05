Hugo van Nicole schrijft samen met rouwconsulente boek over rouwen en verlies

Hoe ga je om met een groot verlies? Hugo Sigal weet het als geen ander. Nadat de Wemmelaar zijn geliefde Nicole in november 2022 moest afgeven, pende hij zijn ervaringen nu neer in het boek ‘Leven voor twee’. Hugo vertelt over zijn rouwproces, terwijl rouwtherapeut Marleen Vertommen dieper ingaat op verlies en rouwen, en hoe je daarmee kunt omgaan.