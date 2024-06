Inschrijvingen zijn open voor Gordel vol nieuwigheden

Zondag 1 september staat in het teken van de Gordel in de Vlaamse Rand. De Gordel is een uniek evenement met een heldere boodschap: de Rand is groen en Vlaams. Dit jaar is Dilbeek de focusgemeente. Net dit jaar viert Cultureel Centrum De Westrand zijn 50ste verjaardag. Het wordt dus één groot feest, met naast de gekende fiets- en wandeltochten en randactiviteiten ook enkele verrassingen.

Nieuwigheden

De Gordel 2024 pakt op zondag 1 september uit met een reeks opvallende nieuwigheden. Zo slaat de organisatie de handen in elkaar met de mensen van de Special Olympics om op het Provinciaal Domein in Huizingen een cross-initiatie op poten te zetten voor mensen met een verstandelijke beperking. Het wordt een opvallend onderdeel van de Gravel Cross met in totaal 4 initiaties.

Er is dit jaar ook een aanbod met straatsporten, zoals skateboarden. En tussen de torens van het gemeentehuis van Dilbeek wordt een avontuurlijke slackline gespannen, zodat je op strak gespannen band kan balanceren op grote hoogte.

Inschrijvingen zijn open

Alle geïnteresseerden kunnen zich vanaf vandaag inschrijven. Met een inschrijving draag je rechtstreeks bij aan de verdere vergroening van de Vlaamse Rand. Voor elke geregistreerde deelnemer wordt een extra boom of struik aangeplant. “We willen zoveel mogelijk Vlamingen betrekken en ook daarom breiden we het aanbod steeds verder uit”, zegt Weyts.